مندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي يشارك في الاجتماع الوزاري لتنفيذ أجندة التنمية

شارك السفير د. محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بشأن أجندة التنمية الأفريقية 2063 الذي ينعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2023.

ويمثل هذا الاجتماع محطة تشاورية مهمة تجمع الوزراء المختصين بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي فضلاً عن ممثلي المؤسسات التمويلية الأفريقية كالبنك الأفريقي للتنمية وكذا أجهزة الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد، وذلك تمهيداً لتدشين الخطة العشرية الثانية (2024 – 2033) لتنفيذ الأجندة التنموية الأفريقية في القمة الأفريقية المقبلة في فبراير 2024 التي تمثل الاستراتيجية الشاملة للتنمية وتحقيق التكامل والاندماج في القارة.

واستعرض السفير محمد جاد خلال الاجتماع الرؤية المصرية إزاء سبل تعزيز الجهود الأفريقية من أجل تحقيق التنمية في القارة وأوجه التضافر مع أجندة التنمية 2030، مبرزاً الدور المحوري الذي بذلته مصر في سياق عملية صياغة الخطة العشرية الثانية.

وسلط الضوء على الإنجازات المصرية المتعددة التي تتسق مع طموحات الأجندة منذ تدشين الخطة العشرية الأولى في عام 2014، ولاسيما فيما يتعلق بالمشروعات الرائدة المدرجة بالأجندة التنموية الأفريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية وشبكات البنى التحتية التي تربط أرجاء القارة، وتدشين وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيف مصر مقرها.

كما أشار إلى تحديات السلم والأمن في القارة الأفريقية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة بالقارة مؤكداً على أهمية الربط بين السلم والتنمية، وبرامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

ونوه السفير جاد بأن مصر بذلت جهوداً مكثفة في عملية صياغة الخطة العشرية الثانية وذلك في إطار رئاسة الرئيس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة النيباد، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي والآلية الرئيسية في عملية صياغة الخطة العشرية.

وأكد أن مصر حريصة على أن يتم تعظيم دور وكالة النيباد في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.