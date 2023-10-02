السعودية تطرح 6 فرص استثمارية بمدينة ينبع الصناعية

طرحت الهيئة المكية بينبع في السعودية 6 فرص استثمارية تجارية واعدة بمدينة ينبع الصناعية تمثلت بتشغيل لاونج والمطعم المركزي بمبنى الهيئة الملكية بينبع وتشغيل مطعم بحي النواة وتطوير وتشغيل شقق سكنية ومركز تجاري ونادي رياضي.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تأتي هذه الفرص الاستثمارية التجارية لمواكبة المشاريع الصناعية الكبرى القائمة والمستقبلية بمدينة ينبع الصناعية.

وعلى صعيد منفصل، قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سويسرا، اليوم الإثنين، إن البرلمان السويسري أقر القانون الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه “مبادرة حظر النقاب” بالأماكن العامة.

ودعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سويسرا، عبر منصة “إكس” المواطنين المقيمين أو الزائرين بالالتزام بالقوانين والأنظمة السويسرية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن البرلمان السويسري أقر قانونا يحظر من خلاله ارتداء النقاب أو كل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة في جميع أنحاء سويسرا، وتم إقرار هذا القرار بعد تأييد51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

ووفقا لبلومبرج، أقر البرلمان السويسري أيضا عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك القانون وحظر ارتداء النقاب في البلاد.