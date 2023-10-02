بايدن فاسد وأمريكا تنهار.. ترامب يكشف عن محاولة لاغتياله سياسيا قبل الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الرئيس جو بايدن فاسد، والولايات المتحدة في انهيار غير مسبوق.

وأضاف ترامب: “ما أتعرض له حاليا محاولة اغتيال سياسي قبل الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا أنه “يتعرض للمطاردة”.

وقال ترامب: “مؤسساتي المالية ليست فاسدة.. وزارة العدل الأمريكية هي الفاسدة”، مضيفا “بياناتي المالية كلها سليمة وما يحدث في نيويورك متعمد لمطاردتي”.

وأضاف: “سأقف أمام قاضِ "فاسد" استمرارا لأكبر مطاردة قضائية في تاريخ أمريكا”.

وأكد ترامب أن “التهم الزائفة التي أواجهها ترفع أسهمي في استطلاعات الرأي”.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: “بايدن يجلس على الشاطئ ويستجم تاركا عمله واحتياجات أمريكا”، مضيفا “أنا متقدم على بايدن في استطلاعات الرأي بـ 10 نقاط”.