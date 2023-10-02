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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

320 جرام هيروين .. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل البساتين

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر وبالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح أبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7196 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 933 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم سيد أنور، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «مطواة» بدون نرخيص.

وأوضحت شهادة الرائد شرطة مصطفى محمود زكي حسن، معاون مباحث بقسم البساتين أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه تمكن من خلال إحدى الأكمنة من ضبطه وعثر بحوزته على حقيبة جلدية بفحصها تبين بداخلها قطعة حجرية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر وكذا 74 لفافة تحوى جميعها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطعة الأسطوانية لجوهر الهيروين المخدر وزنت بـ 215 جرام و85 سنتيجرام وكذا 74 لفافة تحوي الهيروين وزنت بـ 102 جرام و75 سنتيجرام، كما ثبت أن الميزان غسالته تحوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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