حبيب عمته .. فيدرا تكشف صلة القرابة بابن أنغام

أثارت الفنانة فيدرا جدلا واسعا بعد إعلانها صلة القرابة بينها وبين ابن المطربة انغام .

وكتبت فيدرا من خلال حسابه على فيس بوك :" عبد الرحمن فهد الشلبي، مامته المطربة المصرية أنغام، أبوه الموزع الموسيقي الكويتي فهد وعمته فيدرا الأردنية، حبيب أمه وأبوه وعمته.".

تنطلق اليوم اولي حلقات برنامج المسابقات الغنائي “ أكس فاكتور ” ، حيث من المقرر إذاعة هذة النسخة عبر قناة دبي الفضائية .

ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "اكس فاكتور" على شاشة دبي في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بينما يذاع العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.