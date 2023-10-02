المحكمة العليا الأمريكية تكشف مفاجأة بشأن منع ترامب من المشاركة بالانتخابات الرئاسية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه تم رفض التماس النظر في القضية.

وتم رفع الدعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من قبل الجمهوري جون كاسترو ، الذي أصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر استطلاع أجرته جامعة مونماوث، أن يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكبر من أن يشارك في الانتخابات الجديدة، لكن عدد الأشخاص الذين يدعمون سلفه دونالد ترامب قليلا أيضا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، بينما يشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.

وقال 37% فقط من المشاركين إنهم متحمسون لاحتمال فوز الرئيس السابق بترشيح الحزب الجمهوري، بينما أبدى 32% من المستطلعين حماسهم للحصول على بطاقة اقتراع الرئيس الحالي.

علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم أعلى بين الجمهوريين مقارنة ببايدن بين الديمقراطيين.

وأظهر الاستطلاع أن "الناخبون أقل حماسا بشأن احتمال أن يصبح بايدن أو ترامب مرشح حزبهم... لقد انخفض دعم بايدن خلال الشهرين الماضيين".