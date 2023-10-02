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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

درة
درة

ظهرت النجمة درة، في اخر ظهور لها وهي يظهر عليها علامات الحمل حيث كانت ترتدي فستانا اوضح تزايد في بطنها.

درة وزوجها:

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة ناعمة بالكاجوال برفقة زوجها، حازت على إعجاب متابعيها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

درة:

حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي وتم تكريم درة على دورها في مسلسل "الأجهر" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.


كما قامت درة بإجراء تعديل على الفستان الأصلي وازالت الذيل الأبيض الطويل.

درة درة وزوجها

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صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

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