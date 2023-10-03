“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب

خلال أول يوم دراسي في بورسعيد، تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مجموعة من الطلاب وهم يتفاعلون مع أغنية مخصماك، ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول ما حدث. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذا الحادث ونوضح التفاصيل والمسؤوليات المتعلقة به.

مشغل الدي جي والأغنية المُثيرة للجدل

وتم التعاقد مع مشغل الدي جي لأحياء فعاليات أول يوم دراسي في بورسعيد. ورغم الاتفاق المسبق على تشغيل الأغاني الوطنية خلال الفعاليات، إلا أن مشغل الدي جي قام بتشغيل أغنية مخصماك بدلاً من ذلك. وهذا الاختلاف في الأغنية المختارة أثار حالة من التوتر والاستغراب بين الحضور.



شاهد الفيديو من هنا :

https://youtube.com/shorts/JCdQUpvhiF8?feature=share

https://youtube.com/shorts/JCdQUpvhiF8?feature=share







تدخل وكيل تعليم بورسعيد

وبعد تداول فيديو مدرسة بورسعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، تدخلت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد. واتضح أن الحادثة وقعت في مدرسة تنيس الابتدائية، وتم اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الأمر.

المسؤوليات والعواقب

وبناءً على التحقيق الأولي، يبدو أن الدي جي كان هو المسؤول الرئيسي عن اختيار الأغنية غير المناسبة للمناسبة. وبناءً على ذلك، تحمل إدارة المدرسة المسؤولية الكبرى عن هذا الخطأ، حيث كانت مسؤولة عن تنظيم الفعاليات واختيار مشغل الدي جي.

أما بالنسبة للطلاب والمتواجدين خلال الحادثة، فتمت معاقبتهم بناءً على تصرفهم في التفاعل مع الأغنية المخصماك. يُعتبر هذا تصرفًا فرديًا تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بناءً على تورطهم في تلك اللحظات.

تُظهر هذه الحادثة أهمية اختيار الموظفين المناسبين لتنفيذ المهام الحساسة والتي تتطلب حساسية خاصة، خاصةً في مجال التعليم. يجب على المدارس والجهات المعنية بالتنظيم والإشراف على الفعاليات التعليمية أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث.

في النهاية، يجب أن تكون مصلحة التعليم والطلاب هي الأولوية القصوى، وأن نضمن لهم بيئة آمنة وملائمة لتطويرهم ونموهم الصحيح.