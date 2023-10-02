كلنا معاك يا ريس.. الإسكندرانية يعلنون دعمهم للسيسي بميدان القائد إبراهيم.. صور

رفع آلالاف من أهالي الاسكندرية صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معلنين دعمهم للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في احتفالات الذكرى ال٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة.

احتفل الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة شعبية واسعة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالثغر، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

ورفع المحتشدون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي"، وكلنا معاك ياسيسي، وكلنا خلف الجيش والشرطة رجال مصر الابطال.