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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك».. هل تحوي بردة البوصيري على شرك؟

يا أكرم الخلق ما
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك كلمات قالها الإمام البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بها شرك، حيث يقول السائل: يزعم أحد أصدقائي أنَّ قول الإمام البوصيري: "يا أكْرَمَ الرُّسْلِ ما لِي مَنْ أَلُوذُ بهِ سِواكَ" يُعدُّ من الشرك؛ فما الرد على هذا الكلام؟.

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك

وقالت دار الإفتاء في رد هذه الشُّبَهة إجمالًا: إن الأصل في الألفاظ التي تجري على ألسنة المُوَحِّدِين أن تُحمَل على المعاني التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا ينبغي أن نبادر برمي المسلم بالكفر والفسق والضلال والابتداع؛ فإنَّ إسلامه قرينة قويَّة توجب علينا ألا نحمل ألفاظه على معناها الظاهر إن احتملت كُفْرًا أو فِسْقًا، وتلك قاعدة عامة يجب تطبيقُها في كل ما يصدر عن المسلم من العبارات، فكيف إذا كان لهذه العبارات معانٍ شرعية صحيحة، وكانت مع ذلك صادرةً عن العلماء والصالحين من أهل الله تعالى.

كما قال حجة الإسلام الغزالي الشافعي: [ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلًا، فإن استباحة دماء المصلين المُقرّين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد] اهـ. نقلًا عن "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (12/ 300، ط. دار المعرفة).

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1510، ط. دار الفكر): [عبارة آحاد الناس إذا احتملت تسعة وتسعين وجهًا من الحمل على الكفر ووجهًا واحدًا على خلافه، لا يحلّ أن يُحكَم بارتداده، فضلًا عما ورد على لسان مَن هو أفضل] اهـ.

وإنَّ هذا القول هو شطرٌ وكلمةٌ من بيتٍ من قصيدة البردة الشريفة، وهذا البيت هو قول الإمام البوصيري:

يا أكْرَمَ الرُّسْلِ ما لِي مَنْ أَلُوذُ بهِ ... سِواكَ عندَ حُلُولِ الحادِثِ العَمِمِ

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وبينت الإفتاء في حديثها حول المقصود بقول البوصيري "يا أكرم الخلق"، أن المقصود بالحادث العمم هنا هو يوم القيامة، حين يتجه الناس إلى الأنبياء لطلب الشفاعة، كما ورد في حديث الشفاعة المتفق على صحته: فيأتون آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيعتذرون وكلهم يُحيل على غيره، حتى يأتوا عيسى عليه السلام فيقول: ائتوا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عَبْدًا قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فالذي يدلُ الناس على الملاذ به للتشفع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم هم الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأَرفَع رأسِي، فأحْمَدُه بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيه، ثم أَشْفَعُ، فَيحدُّ لِي حَدًّا، فأُدْخِلُهُم الجَنَّةَ، ثم أعُودُ إليه، فإذا رأيتُ ربي مثله ثم أَشْفَعُ، فَيحدُّ لِي حَدًّا، فأُدْخِلُهُم الجَنَّةَ، ثم أعُودُ الرابعةَ فأقول: ما بَقِيَ في النار إلا مَن حَبَسَه القرآنُ ووَجَبَ عليه الخُلُودُ» متفق عليه.

وشددت الإفتاء: ممَّا يتقرر منه أنه لا ملاذ للناس ولا مُخلِّصَ لهم ولا شافع فيهم في هذا اليوم العظيم سوى جنابه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك الإمام البوصيري المقصود بالحادث العمم يوم القيامة دار الإفتاء صاحب البردة

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