برلماني: مؤتمر "حكاية وطن" تجسيد لإرادة وإصرار أمة على تغيير بلدها

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أن فعاليات مؤتمر حكاية وطن، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل منصة مهمة لتعريف مختلف أطياف الشعب المصري بحقيقه ما قامت به الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وذلك ما بين الرؤية والانجاز، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، مشددا أن ما أنجزته الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحدى منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته فكانت "حكاية الوطن" هي إرادة وإصرار أمة.

وأضاف "عمار"، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، ويشمل إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها، لافتا أن إنجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى عرقلة تلك الجهود، بما يؤكد الإرادة القوية في تغيير الواقع وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية والتتي تتوجت بإطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بعدما انتقلت الدولة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حجم الانجازات التي شهدتها محافظة بورسعيد من خلال الأرقام والاحصائيات، يعد إعجازا حقيقيا، إذ قدرت المشروعات التنموية والخدمية المنفذة من 2014حتى2023 بأكثر من مليار جنيه، وتشهد اليوم خدمة صحية مميزة نتيجة إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي كانت شرارة الانطلاق بها في يوليو 2019، علاوة على انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة كان التحدي الأضخم الذي أبرز إرادة وإصرار المصريين في التحول نحو الإنجازات والبناء، إذ ساهم في تعزيز ريادة ومكانة قناة السويس على المستوى العالمي كشريان رئيسي حركة الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً.

ولفت "عمار"، إلى أن الرئيس حرص على وضع خطة شاملة للعبور من تبعات الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة، والتي كانت في مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ووضع محدودي الدخل على رأس الأولويات، وذلك في وضع مسار آمن ومتوازن يسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية وبالتزامن يعمل على وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة الإنتاج بعدما أنفقت 400 مليار دولار على مشروعات تطوير البنية التحتية لجاهزيتها لاستقطاب الكثير من المشروعات، وعملت خلال الـ8 سنوات الماضية حتى تنتهى الفجوة الخاصة بالبنية الأساسية وتليق بالاقتصاد المصرى فى كافة المجالات ذات الصلة.