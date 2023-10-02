بعد إعلان ترشحه.. نائب رئيس حزب المؤتمر: السيسي الأكفأ لقيادة البلاد

وجه الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء الشعب المصري، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الامن والامان والاستقرار والبناء .



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء علي الإرهاب و بدأ مرحلة البناء والتعمير منذ عام 2014، وشهدت الدولة المصرية بما لا يدع مجالًا للشك خلال فترة حكم الرئيس السيسي مشروعات قومية ضخمة في شتى القطاعات، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدي وتحقيق استقرار الوطن.





وتابع فرحات إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدي ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.