سامح شكري: "حياة كريمة" يحتذى بها في ملف حقوق الإنسان.. وانضمامنا للبريكس مهم

استعرض السفير سامح شكري، وزير الخارجية أبرز ما قدمته وزارة الخارجية طيلة السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” والذي استعرضت فيه الدولة المصرية الجهود التي تمت في مختلف الوزارات المختلفة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية:

قال سامح شكري وزير الخارجية المصرية، إن "المخاطر التي تحيط بنا ما زال أصحاب الشر يستهدفون مصر بها ولنا تجربة فريدة من القوات المسلحة والشرطة المصرية وتضحيات المواطنين المصريين الذين نال منهم الإرهاب".

وأكد، شكري أن مصر لها تجربة فريدة استطاعت من خلالها تناول نظرة شاملة وتنموية تقضي على الخصائص المرتبطة بهذه الظاهرة.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة الخارجية لابد أن تواجه المتطلبات المستحدثة.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "كان هناك تنمية للقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام ومراكز البحثية والجامعات للتعريف بالرؤية المصرية تجاه القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية".

وأشار: "الهوية المصرية خاصة وراسخة على مدار 7 آلاف سنة من التاريخ"، مضيفا: "مصر عملت على سياسة خارجية ذات أدوات حديثة تواكب متطلبات العصر، ومنها تعزيز الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وتعزيز أدوات القوة الناعمة والتواصل مع الإعلام للتعريف بالرؤية المصرية".

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن الدولة توسعت في الشراكات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ، ومن مظاهر ذلك دعوتها للحضور في مجموعة العشرين ومجموعة السبع ، متابعا :" وإن شاء الله القادم في البريكس هيوسع التعاون الاقتصادي ".

وتابع : هناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسي في هذه المؤتمرات والمتعلق بالدول النامية .

وأشار على جانب آخر :" صندوق الخسائر والأضرار في قمة المناخ كان إنجازا لمصر ويوضح ان مصر تدافع عن أشقائها من الدول النامية ، وهو انجاز يجب ان نفتخر به .

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن الجهود التي عملت عليها الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في الفترة الماضية، قائلا “يوجد شق هام في الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر”.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أن حقوق الإنسان ملف يؤخذ أبعادا كبيرة، ومن الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين، فهو محل اهتمام الرئيس السيسي ووزارة الخارجية، موضحا أن مصر مهتمة بشكل كبير بالاهتمام بالمواطن المصري وتحقيق التنمية له.

وتابع وزير الخارجية، أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان من خلال المنظور الشامل لها، من خلال النظر لحقوق الإنسان السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وما إلى ذلك، وعدم توظيف الأمر من أجل تحقيق أغراض سياسية، والعمل على إبراز ما للإنسان من حقوق، وتوفير الدولة لهذه الحقوق.

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قمنا بوضع سياسة خارجية تخدم المواطن المصري بشكل أساسي.

وأضاف سامح شكرى، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، والمذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن منتدى غاز شرق المتوسط يجعل من مصر منصة هامة للطاقة وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح أعضائها ويحفظ الاستقرار.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه قبل 2014 كان هناك تحفظ ومراجعة لمدى اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية .

وقال سامح شكري في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" مصر بذلت مجهودات كبيرة في الستينيات لدعم الأشقاء الأفارقة للتحرر من الاستعمار ".

وأكمل سامح شكري:" من نتائج ما قبل 2014 تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي وفي السنوات الماضية استعادت مصر ثقة القارة الافريقية مرة أخرى وفي 2014 استعادت مصر عضويتها في الاتحاد الافريقي".

استعرض السفير سامح شكري، وزير الخارجية، جهود الوزارة طيلة الفترة الماضية مع المصريين في الخارج، في ضوء ما تبذله الدولة من جهود حول العمل مع المصريين في الخارج في العديد من الملفات المختلفة.

وقال "شكري"، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إنه تم العمل على المصريين في الخارج من خلال الاعتماد على المنظومة الرقمية للخدمات القنصلية، وربط المواطن بالوطن الأم بتعريفه بما يحدث في وطنه بإطلاعه على الحقائق، والعمل على توفير الفرص الاستثمارية والإنتاجية التي يمكن أن يساهم فيها في دعم وطنه وأشقائه.

وتابع وزير الخارجية، أن دعم المصريين في مناطق الأزمات وخروجهم ورعايتهم في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم الانتخابات والذي تقدم مصر على هذا الاستحقاق السياسي.

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، جهود مصر لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية.

وقال سامح شكري، إن مصر واجهت انتقادات لدورها تجاه دول إفريقيا قبل ٢٠١١، مضيفا: "مصر انخرطت بشكل مباشر في مساعي حل الأزمة الليبية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري"، مشيرا: "مصر سارعت نحو الدفع بجهود تسوية الأزمة السودانية ودعت لعقد قمة دول الجوار الحل الأزمة".

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر لها دور في الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال سامح شكري في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر حكاية وطن، :" مصر شاركت في اجتماعات القادة الأفارقة وذلك للسعي إلى إرساء مباديء القانون الدولي والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة".

وتابع سامح شكري:" آثار سلبية على المناخ الاقتصادي والأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف سامح شكري:" الاهتمام بمشاركة مصر والرئيس السيسي لحل هذه الأزمة إقرار بأن مصر استعادت ثقة شركائها في دورها وقدرتها وعلاقاتها ذات التأثير ورؤية مصر نحو الاحتواء والبناء في إطار حكمة واتزان ".