بفضل الدعم الأمريكي.. رقم قياسي للاحتياطي الدولاري في البنك المركزي الأوكراني

قال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن الاستقرار المالي في البلاد وصل إلى "أفضل مستوى تاريخي" على الرغم من الحرب مع روسيا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية .

وذكر المحافظ أندريه بيشني أنه سمح للبنك بالبدء في تخفيف القيود في زمن الحرب في محاولة لمساعدة الاقتصاد والشركات.

وأضاف: "هذا سيجعلنا أقوى بكثير، ويجب أن يجعلنا ذلك أقوى بكثير".

وبلغت احتياطيات كييف أكثر من 40 مليار دولار (33 مليار جنيه استرليني) في بداية الشهر، وفقا للبنك المركزي.

وقدمت الدول الأوروبية وأمريكا دعما عسكريا وماليا بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ بدء الحرب.