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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس على أكمل وجه

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني أتشرف بكوني الممثل القانوني للحملة، وسنلتزم بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

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أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة

وأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، أننا مقبلون على انتخابات تعددية وتنافسية.

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أننا نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي على أكمل وجه. 

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