محمود فوزي: نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس على أكمل وجه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني أتشرف بكوني الممثل القانوني للحملة، وسنلتزم بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

وأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الاثنين، أننا مقبلون على انتخابات تعددية وتنافسية.

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أننا نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي على أكمل وجه.