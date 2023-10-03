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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدل مثير حول موقف الفاتيكان من مباركة كهنة بأوروبا لزواج المثليين| تقرير

صدى البلد

يبدو أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لم يحسم الموقف بعد أمام إمكانية مباركة بعض الكهنة في اوروبا للأزواج المثليين، إذا كانت محدودة، ويتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة وعدم الخلط بينها وبين مراسم زفاف المثليين، حسب تقرير نشرته رويترز.

وأعلن فرانسيس رأيه في إجابة واحدة على خمسة أسئلة من خمسة كرادلة محافظين من آسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأرسل الكرادلة إلى البابا مجموعة من الأسئلة الرسمية، المعروفة باسم 'دوبيا' ('الشكوك' باللاتينية)، حول القضايا المتعلقة بالتجمع العالمي الذي يبدأ في الفاتيكان يوم الأربعاء.

أحد الأسئلة يتعلق على وجه التحديد بالممارسة، التي أصبحت شائعة نسبيًا في أماكن مثل ألمانيا، حيث يبارك الكهنة الأزواج من نفس الجنس الذين هم في علاقة ملتزمة.

وجرى التبادل الكتابي في يوليو تموز ونشر الفاتيكان ردود البابا يوم الاثنين بعد أن كشف الكرادلة الخمسة من جانب واحد عن مبادرتهم قائلين إنهم غير راضين عن إجابات فرانسيس.

ويختلف رد البابا الدقيق عن الحكم الصريح ضد مثل هذه البركات من قبل المكتب العقائدي بالفاتيكان في عام 2021.

وفي رده المكون من سبع نقاط، قال فرانسيس إن الكنيسة كانت واضحة للغاية في أن سر الزواج لا يمكن أن يكون إلا بين رجل وامرأة ومفتوح للإنجاب، وأن الكنيسة يجب أن تتجنب أي طقوس أو طقوس أسرارية أخرى تتعارض مع هذا التعليم.

وشدد على أن 'المحبة الرعوية يجب أن تتخلل قراراتنا ومواقفنا'، مضيفا 'لا يمكن أن نكون قضاة ينكرون ويرفضون ويستبعدون'.

وقال إن طلب البركات في بعض الأحيان كان وسيلة يتواصل من خلالها الناس مع الله ليعيشوا حياة أفضل، حتى لو كانت بعض الأفعال 'غير مقبولة أخلاقيا موضوعيا'.

تعلم الكنيسة أن الانجذاب المثلي ليس خطيئة، ولكن الأفعال الجنسية المثلية هي خطيئة.

وقال فرانسيس إن أي بركات نهائية لا ينبغي أن تصبح هي القاعدة أو تحصل على موافقة شاملة من سلطات الكنيسة مثل الأبرشيات أو مؤتمرات الأساقفة الوطنية.

قال فرانسيس ديبيرناردو، المدير التنفيذي لوزارة الطرق الجديدة، التي تروج لتواصل الكنيسة مع الكاثوليك المثليين، إنه على الرغم من أن الرد لم يكن 'تأييدًا كاملاً وكاملًا' لمثل هذه البركات، إلا أنه كان موضع ترحيب كبير.

وقال ديبيرناردو في بيان إن كلمات البابا تعني ضمنا أن 'الكنيسة تعترف بالفعل بأن الحب المقدس يمكن أن يوجد بين الأزواج من نفس الجنس، وأن حب هؤلاء الأزواج يعكس محبة الله'.

البابا فرانسيس الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية

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