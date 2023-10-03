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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يكشف مفاجأة سارة بشأن مدافع الأهلي المحتمل

صدى البلد

|أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق، عن الكواليس النهائية بشأن انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات عبر حسابه على “فيس بوك”.

وكتب إسلام صادق: الأهلي يكثف مفاوضاته مع "فتوح"، ويرفع إغراءاته؛ لإقناعه بعدم التجديد للزمالك بعد الانتخابات.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح حتحوت أن كولر منح إدارة الأهلي الموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح ويضعه على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

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