أوسوريو مدرب عجيب.. المندوه: استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك هو الأفضل

رأى عماد المندوه، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، أنه من الأفضل استمرار تواجد محمد عواد في حراسة مرمى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، حلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد صبحي حارس كبير وابتعاده عن المشاركة في المباراة الماضية ضد أرتا سولار لا يقلل من إمكانياته»، مضيفًا: «محمد صبحي لا يزال صغيرًا وأمامه مستقبل».

وتابع قائلًا: «أنا لا أرى سببًا للمستوى الذي ظهر به صبحي في الفترة الأخيرة، ولكن هناك ضغوط كبيرة عليه نتيجة النتائج الأخيرة للنادي».

وأشار إلى أن صبحي ليس من نوعية اللاعبين الذين من الممكن أن يقعوا من الصدمات.

وحول رأيه في محمد عواد، قال المندوه: «عواد حارس كبير ولديه خبرة، وصبر كثيرًا وتحمل كثيرًا في الفترة وتشعر أنه يقف على قدميه».

وأضاف المندوه أن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك في مباراة أرتا سولار لا يتحمله عواد نهائيًا، متابعًا: «أنا أرى الأفضل الاستمرار بعواد في الفترة المقبلة».

واعتبر عماد المندوه أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سبب من أسباب ما وصل إليه النادي، قائلًا: «المدرب بيعمل حاجات غريبة وعجيبة».

وأردف قائلًا: «أنا أول مرة أشوف مدرب جاي من بلده عايز يطبق طريقة لعب على لاعيبة لا تتناسب مع إمكانيات اللاعبين المتواجدة في النادي».