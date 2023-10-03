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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفرنا كل الإمكانيات.. رئيس اتحاد الجودو يكشف كواليس هروب عبد الرحمن الصيفي

صدى البلد

أكد مرزوق علي، رئيس اتحاد الجودو، أن عبد الرحمن الصيفي لاعب الجودو، هرب من البعثة قبل بطولة العالم بحوالي 3 أيام.

وأوضح مرزوق علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "وزير الشباب والرياضة صرف له 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى مكافأة شخصية مني له؛ بعد ميداليته الأخيرة، ونوفر له كل الإمكانيات، ولا نعلم سبب هروبه".

وأضاف مرزوق علي: "هدفنا تحقيق ميداليات في أولمبياد باريس 2024، ونحقق نتائج مميزة في البطولات التي نشارك بها".

وتابع رئيس اتحاد الجودو: خلال الفترة الماضية أرسلنا المدرب ليتولى تدريب عبد الرحمن في طنطا لمدة 5 أشهر، بعدما رفض التواجد في المركز الأولمبي في المعادي.

وأردف مرزوق: خلال الأشهر الثلاثة الماضية سافرنا في عدة مناسبات هامة وحققنا الترتيب الأول في بطولات العالم للكبار والشباب والناشئين؛ وهناك بعثات ستسافر خلال الفترة الحالية من أجل بطولات أخرى، والأهم أن الدعم من الدولة غير محدود.

وأكمل رئيس اتحاد الجودو: هناك بعض الشائعات بأنه لا يوجد أي دعم مالي لكن هذا الكلام غير حقيقي، والرياضة تعيش أزهى فتراتها في الوقت الحالي، خاصة مع الدعم الموجه من جانب الدولة.

وواصل مرزوق: وسط كل الدعم وكل البطولات التي سافرنا إليها هل سنعجز عن سفر لاعب في المنتخب إلى بطولة معينة، بعثتا منتخب الشباب والكبار في الجودو سافرتا إلى البرتغال وسلوفاكيا وبعثة السومو ستغادر بعد يومين إلى اليابان.

وقال رئيس اتحاد الجودو: الأزمة الحالية مفتعلة ولا أعلم لماذا لا يريد عبد الرحمن عدم اللعب، والأهم من ذلك أنه لا يوجد تجنيس في رياضة السومو، ولا توجد أندية تمارس لعبة السومو.

واختتم رئيس الجودو: هناك بطولة واحدة تقام سنويا وهي التي ستقام في اليابان، وحاولنا إقامة معسكر قبلها هناك لكن اليابان رفضت الأمر، وهناك تعمد لافتعال أزمة غير حقيقية.

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