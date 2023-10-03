بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

الأطفال فضوليون، مرحون، مبدعون، ويمتلكون إمكانات إبداعية غير محدودة، وقد سلطت واقعة غير متوقعة، الضوء على هذا الجانب، حيث صنعت فتاة صغيرة، جهاز كمبيوتر محمول خاص بها؛ بعد أن حرمتها عمتها من الجهاز الحقيقي.

وانتشرت تغريدة لعمة الطفلة «نيها»، على تطبيق X (تويتر سابقًا)، تحمل صورة للفتاة مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، والذي صنعته بنفسها.

وعلقت على صورتين للطفلة: "طلبت ابنة أخي جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، ورفضت، لذلك أمضت 3 ساعات في صنع الكمبيوتر المحمول الخاص بها".

وتظهر في الصورة الأولى، قطع من الورق المقوى على شكل كمبيوتر محمول، مكتملًا، بلوحة مفاتيح وميزات أخرى، مثل التكبير، والإعجاب، والكتابة، والاختيار، وما إلى ذلك.

وفي الصورة الثانية، تظهر الفتاة الصغيرة، وهي تعمل على "الكمبيوتر المحمول" الجديد الخاص بها.

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