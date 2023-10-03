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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

صدى البلد

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري اليوم 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

كمتا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

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