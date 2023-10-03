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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع اقترا فصل الشتاء.. استشاري أمراض صدرية يحذر من هذه الأعراض

صدى البلد

أكد الدكتور بجاد مصطفى وهبة، استشاري الأمراض الصدرية والباطنة، أن أعراض نزلات البرد وكورونا متشابهة، موضحا أن “ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، آلام فقرات الظهر، فقدان ضعيف لحاسة الشم والتذوق”، كل هذه الأعراض هي مؤشرات للإصابة بكورونا، خاصة مع عدم الاستجابة للأدوية.

وأضاف "وهبة"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، من تقديم حنان الحسيني، أن علاج كورونا ونزلات البرد متشابه بنسبة 90%، ولكن الفترة الأخيرة بدأ ظهور مضادات الفيروسات والتي أُثبتت عالميا أنها من أفضل العلاجات الموجودة لفيروس كورونا، و التي تؤخذ لفترات قصيرة.

ونوه "وهبة"، بأن مضادات الفيروسات تمنع وصول الفيروس إلى الرئة، ومحاولة علاجه بالجهاز التنفسي العلوي وقبل وصوله للرئتين، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم كورونا ولكن لا يظهر عليهم أعراض، فهم حاملين له، ومن أمثلة هؤلاء هم الأطفال.

التطعيم ضروري لهذه الأشخاص

ولفت إلى أن التطعيم ضد الفيروس أمر ضروري، وذلك بناء على اتجاه منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الإصابة تكون أخف وأضعف بالنسبة للمصاب الذي أخذ التطعيم عن ال’خر الذي لم يأخذه مطلقا، حيث يقلل من نسبة الاحتمال بالإصابة، وذلك يكون بصفة خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الأمراض التنفسية.

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