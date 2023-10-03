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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب.. أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مش هتصدق سعره .. أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل


يتميز هاتف Poco C40 من شركة شاومي الصينية بسعره الرخيص للغاية، والذي يجعله سببا مغريا للشراء من قبل الشباب ومحدودي الدخل، كما يضم الهاتف مواصفات جيدة مع بطارية كبيرة ضخمة سعة 6000 مللي أمبير، وكاميرا 13 ميجابكسل.

 

أفضل هاتف أندرويد في العالم.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ Galaxy S24 Ultra


مع استعداد شركة سامسونج لإطلاق هواتفها الرائدة Galaxy S24 والمنافسة لسلسلة iPhone 15، كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S24 Ultra الأفضل في السلسلة سيحصل على مواصفات تعد الأفضل في عالم هواتف الأندرويد.

 

بسعر خيالي .. أرخص موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل


يعد هاتف Oppo A17 من شركة اوبو الصينية واحدا من أنسب الهواتف المخصصة لمحدودي الدخل، حيث يتميز بمواصفات كبيرة مع كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد، إضافة إلى سعره المناسب للغاية في ظل ارتفاع الأسعار.  

 

كيف يمكنك معرفة صحة بطارية هواتف Galaxy من سامسونج ؟


يعد عمر البطارية هو أمر يفكر فيه معظم مستخدمي الهواتف الذكية، ولكن صحة البطارية يعد أيضا أمرا مهما عند استخدام الهاتف على المدى الطويل، حيث أنه على عكس هواتف آيفون، لا تمتلك هواتف أندرويد طريقة سهلة للغاية للتحقق من ذلك.

 

بعد السخونة الشديدة.. هواتف iPhone 15 Pro تواجه مشكلة غريبة


كشفت تسريبات أن مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro واجهوا مشكلة غريبة بسبب منفذ الشحن الشحن الجديد USB-C، وذلك بعد أيام قليلة من مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف بدرجة كبيرة للغاية.

 

أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب WhatsApp


يحتوي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، على ميزة تتيح لك مشاركة موقعك المباشر مع الآخرين في الوقت الفعلي، وأحيانا يكون من الضروري البقاء على اتصال مع الأصدقائك والعائلة وقد ترغب في إبلاغهم بمكانك بالضبط، إما لأسباب تتعلق بالسلامة أو لتنسيق الخطط، حيث تكون هذه الميزة مفيدة للغاية.

 

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