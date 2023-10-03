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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة عدلي محرم مدير تحرير المسائية السابق.. ونقيب الصحفيين ينعاه

الراحل عدلي محرم
الراحل عدلي محرم

غيب الموت الكاتب الصحفي عدلي محرم، مدير تحرير التعاون السابق ومدير تحرير المسائية السابق، بحسب ما أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

ونعى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عدلي محرم، من خلال منشور على صفحته بفيسبوك، قائلا: "كان الزميل الكبير عدلي محرم حريصا حتى أيامه الأخيرة على التواصل مع النقابة وأداء دوره النقابي بتفانٍ، وكان آخر لقاء جمعنا الأسبوع الماضي عندما حرص على الحضور للنقابة خلال مشاورات تشكيل اللجان النقابية".

وأضاف الببشي: "نسأل الله  عز وجل أن يتغمد الزميل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وفاة عدلي محرم 

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