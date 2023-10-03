بعد وفاة 1000 شخص في بنجلاديش.. أعراض صادمة لحمى الضنك| تعرف عليها

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم بسبب حمى الضنك في أسوأ تفشٍ مسجل في بنجلاديش، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بسبب أزمة المناخ إلى انتشار المرض مع الإبلاغ عن المزيد من الحالات بعيدًا عن المراكز الحضرية للمرة الأولى، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية



فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن حمى الضنك (Dengue fever) هي عدوى فيروسية تسببها فيروس الضنك، وتنقل عادةً عن طريق لسعات البعوض المصابة. يُعتبر الضنك من الأمراض الشائعة في المناطق الاستوائية والمدارية. إليك بعض المعلومات حول أسبابها وأعراضها وعلاجها والوقاية منها:

أسباب حمى الضنك



تسبب حمى الضنك أربعة أنواع من فيروس الضنك (DENV) وهي DENV-1 و DENV-2 و DENV-3 و DENV-4. ينقل الفيروس عن طريق لسعات البعوض الناقلة للمرض، وخاصة بعوضة Aedes aegypti و Aedes albopictus. عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا سليمًا، يتم نقل الفيروس إلى الشخص ويبدأ العدوى.

أعراض حمى الضنك



تتراوح أعراض حمى الضنك من خفيفة إلى شديدة، وقد تظهر عادةً بعد فترة حضانة تتراوح بين 4 و 10 أيام بعد لسعة البعوضة المصابة. قد تشمل الأعراض الشائعة:

1. ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ والحمى العالية.

2. آلام في العضلات والمفاصل.

3. آلام الرأس والصداع.

4. طفح جلدي خفيف على الجسم.

5. آلام العين وخلخلة العين.

6. انخفاض عدد الصفائح الدموية (تؤدي إلى نزيف محتمل).

علاج حمى الضنك



لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتوفير الراحة للمصاب. يُنصح المرضى بتناول السوائل بكميات كافية لمنع الجفاف والمحافظة على توازن الكهرباء في الجسم. يُمكن أيضًا تناول مسكنات الألم المعتادة مثل الباراسيتامول، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

وقاية حمى الضنك



1. تجنب لسعات البعوض: ينبغي تجنب لسعات البعوض المصابة بالفيروس عن طريق ارتداء ملابس تغطي الجسم بشكل جيد واستخدام مبيدات البعوض وشبكات الحماية على النوافذ والأبواب.

2. التخلص من تجمعات المياه الراكدة: يجب تفادي تجمعات المياه الراكدة في الأواني أو البرميل أو الأوعية غير المستخدمة، حيثتعتبر مواضع تكاثر البعوض المناسبة.

3. الحماية الشخصية: يجب استخدام مواد الوقاية الشخصية مثل البخاخات والكريمات المضادة للبعوض عند الاحتياج، وخاصةً خلال فترات النشاط البعوضي المرتفع.

4. الوعي الصحي: يجب توعية الناس بأعراض حمى الضنك وأهمية الوقاية منها، وضرورة اللجوء إلى الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

من المهم أن تتعاون مع السلطات الصحية المحلية وتتبع التوجيهات والتدابير الوقائية الموصى بها في منطقتك للحد من انتشار حمى الضنك والسيطرة عليها.