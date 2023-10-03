عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة 1000 شخص في بنجلاديش.. أعراض صادمة لحمى الضنك| تعرف عليها

حمي الضنك
حمي الضنك

أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم بسبب حمى الضنك في أسوأ تفشٍ مسجل في بنجلاديش، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بسبب أزمة المناخ إلى انتشار المرض مع الإبلاغ عن المزيد من الحالات بعيدًا عن المراكز الحضرية  للمرة الأولى، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية
 

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن حمى الضنك (Dengue fever) هي عدوى فيروسية تسببها فيروس الضنك، وتنقل عادةً عن طريق لسعات البعوض المصابة. يُعتبر الضنك من الأمراض الشائعة في المناطق الاستوائية والمدارية. إليك بعض المعلومات حول أسبابها وأعراضها وعلاجها والوقاية منها:

أسباب حمى الضنك


تسبب حمى الضنك أربعة أنواع من فيروس الضنك (DENV) وهي DENV-1 و DENV-2 و DENV-3 و DENV-4. ينقل الفيروس عن طريق لسعات البعوض الناقلة للمرض، وخاصة بعوضة Aedes aegypti و Aedes albopictus. عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا سليمًا، يتم نقل الفيروس إلى الشخص ويبدأ العدوى.

أعراض حمى الضنك


تتراوح أعراض حمى الضنك من خفيفة إلى شديدة، وقد تظهر عادةً بعد فترة حضانة تتراوح بين 4 و 10 أيام بعد لسعة البعوضة المصابة. قد تشمل الأعراض الشائعة:

1. ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ والحمى العالية.
2. آلام في العضلات والمفاصل.
3. آلام الرأس والصداع.
4. طفح جلدي خفيف على الجسم.
5. آلام العين وخلخلة العين.
6. انخفاض عدد الصفائح الدموية (تؤدي إلى نزيف محتمل).

علاج حمى الضنك


لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتوفير الراحة للمصاب. يُنصح المرضى بتناول السوائل بكميات كافية لمنع الجفاف والمحافظة على توازن الكهرباء في الجسم. يُمكن أيضًا تناول مسكنات الألم المعتادة مثل الباراسيتامول، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

وقاية حمى الضنك


1. تجنب لسعات البعوض: ينبغي تجنب لسعات البعوض المصابة بالفيروس عن طريق ارتداء ملابس تغطي الجسم بشكل جيد واستخدام مبيدات البعوض وشبكات الحماية على النوافذ والأبواب.
2. التخلص من تجمعات المياه الراكدة: يجب تفادي تجمعات المياه الراكدة في الأواني أو البرميل أو الأوعية غير المستخدمة، حيثتعتبر مواضع تكاثر البعوض المناسبة.
3. الحماية الشخصية: يجب استخدام مواد الوقاية الشخصية مثل البخاخات والكريمات المضادة للبعوض عند الاحتياج، وخاصةً خلال فترات النشاط البعوضي المرتفع.
4. الوعي الصحي: يجب توعية الناس بأعراض حمى الضنك وأهمية الوقاية منها، وضرورة اللجوء إلى الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

من المهم أن تتعاون مع السلطات الصحية المحلية وتتبع التوجيهات والتدابير الوقائية الموصى بها في منطقتك للحد من انتشار حمى الضنك والسيطرة عليها.

1000 شخص ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجات الحرار الأمراض الشائعة حمى الضنك علاج حمى الضنك فيروس الضنك عدد الصفائح الدموية عدوى فيروسية عدوي فيروس طفح جلدي أعراض حمى الضنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

موضوعات متعلقة

يسببه البعوض.. انتشار مرض غريب وإجراءات عاجلة|اِلحق نفسك لو لديك هذه الأعراض

حمي الضنك.. التعريف والأعراض وطرق الوقاية

تحذير عاجل.. حشرة صيفية تصيبك بأمراض خطيرة |كيف تتجنبها

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

النمر الآسيوي تغزو أوروبا وتحرك عاجل لإنقاذ القارة العجوز .. ماذا فعلت؟

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب

بحضور علماء ومفتين من 90 دولة.. دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي الثامن

حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ