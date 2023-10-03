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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

3 أذكار من قالهم ومسح على جسده قبل النوم حفظه الله حتى يستيقظ

صدى البلد

 قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك ذكر من حافظ عليه كل ليلة حفظه الله حتى يستيقظ. 

وأضاف مرزوق عبدالرحيم، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن عائشة رضي الله عنها قالت ((كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما (قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)). 

حافظ على ذلك الذكر كل ليلة حتى يقيك الله تعالى الشرور ومنها شرور المس والحسد والسحر، وواظب على قراءة تلك السور بعد كل صلاة لقول عقبة بن عامر أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أن أقرأ المعوِّذاتِ دُبرَ كلِّ صلاةٍ. 

وتابع: “من تيسير الله تعالى أنه يسير على كل مسلم لأن جماهير المسلمين يحفظون هذه السور، فعليكم بالمواظبة عليها دائما كل ليلة في الكفين مع مسح الجسم بداية من الرأس، فإن لهذا العمل بهذه الصورة من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله تعالى وحده”. 

أذكار النوم

«باسمك اللهم أموت وأحيا» رواه البخاري.

«باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين» رواه البخاري ومسلم.

«اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية» رواه مسلم.

«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

«اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» رواه البخاري ومسلم.

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