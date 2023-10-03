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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 3 محافظات .. القبض على 3 تجار نقد أجنبي

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت الجهود فى مديرية أمن الغربية عن ضبط (مهندس كهربائى- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

وفى مديرية أمن بنى سويف تم ضبط (مالك محل مصوغات ذهبية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

 بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات أجنبية ومحلية" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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