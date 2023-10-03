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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادات وأعضاء حزب الاتحاد يحتشدون بميادين مصر احتفالا بترشح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

احتفالات الترشح
احتفالات الترشح

شارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في الفعاليات التي انطلقت، أمس الإثنين، بمختلف ميادين مصر، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي استجاب لها الرئيس بختام مؤتمر حكاية وطن، وإعلان خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

ونظم قيادات وأعضاء حزب الاتحاد احتشادات بمختلف ميادين مصر، احتفالا بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقاد تلك الاحتشادات، في ميدان الاتحادية، عماد سلامة، أمين الشباب بالحزب، وأحمد سامي مساعد رئيس الحزب، وفي ميدان الجلاء، الدكتور محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب، وفي الإسكندرية بميدان القائد إبراهيم، أمين الدلتا والإسكدنرية، سعد الجمل وشيماء عبد الرسول، وفي الفسطاط، أمين قطاع جنوب القاهرة، هاني صديق، وفي المنوفية، محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب وأمين المنوفية، وفي سوهاج أمين قطاع الصعيد، عامر أبو زيد.

وأكدت قيادات حزب الاتحاد على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت على يده منذ عام 2014.

وأشارت إلى أنه مع انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي، سوف تنطلق قواعد الحزب ومستوياته التنظيمية المختلفة، في جميع محافظات مصر لدعم الرئيس السيسي وإبراز حجم الإنجازات التي سطرت في عهده، وضرورة استمراره لتحقيق مزيد من المكتسبات لمصرنا الغالية.

وأعرب قيادات حزب الاتحاد عن تأييدهم للرئيس السيسي، الذي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة، ومن أجل استكمال بناء مصر على أسس الحداثة والديمقراطية.

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السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رضا صقر حزب الاتحاد الانتخابات الرئاسية

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