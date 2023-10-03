قيادات وأعضاء حزب الاتحاد يحتشدون بميادين مصر احتفالا بترشح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

شارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في الفعاليات التي انطلقت، أمس الإثنين، بمختلف ميادين مصر، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي استجاب لها الرئيس بختام مؤتمر حكاية وطن، وإعلان خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

ونظم قيادات وأعضاء حزب الاتحاد احتشادات بمختلف ميادين مصر، احتفالا بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقاد تلك الاحتشادات، في ميدان الاتحادية، عماد سلامة، أمين الشباب بالحزب، وأحمد سامي مساعد رئيس الحزب، وفي ميدان الجلاء، الدكتور محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب، وفي الإسكندرية بميدان القائد إبراهيم، أمين الدلتا والإسكدنرية، سعد الجمل وشيماء عبد الرسول، وفي الفسطاط، أمين قطاع جنوب القاهرة، هاني صديق، وفي المنوفية، محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب وأمين المنوفية، وفي سوهاج أمين قطاع الصعيد، عامر أبو زيد.

وأكدت قيادات حزب الاتحاد على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت على يده منذ عام 2014.

وأشارت إلى أنه مع انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للرئيس السيسي، سوف تنطلق قواعد الحزب ومستوياته التنظيمية المختلفة، في جميع محافظات مصر لدعم الرئيس السيسي وإبراز حجم الإنجازات التي سطرت في عهده، وضرورة استمراره لتحقيق مزيد من المكتسبات لمصرنا الغالية.

وأعرب قيادات حزب الاتحاد عن تأييدهم للرئيس السيسي، الذي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة، ومن أجل استكمال بناء مصر على أسس الحداثة والديمقراطية.

540a862d-5036-44e9-bc6f-69031760bb04

90c0baff-ae6b-40e0-a0f5-03dba06e7e27

87928b3d-9af7-4038-afe7-b0ea16428bc4

7febf65d-3d0d-45b0-9713-ee1bbfa4eeca

bbbf8c5e-6d9a-4b32-bafe-469d0f6d8a82

6a89aa35-724d-49b9-b4cf-1acc79b45d82

210938e2-1c9d-429b-bea4-48f432328095

c7ab4425-2755-4a50-ac87-940876f30d85

faedc596-1195-4431-be0c-419f3dacdf7b

0e2bb1e9-09f8-4c5b-9afc-355cb05c01ce

4f9ceb26-cfd5-4230-a1ff-cd0104d03f7b

290ca787-8d2e-420f-8b60-9ffb0669cda1

92bbcbbe-16e2-4a64-912e-7ef0418aeb40

2dbe69f8-cacb-485b-90c1-5e46ad3542a3