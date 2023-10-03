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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرطة تداهم كرداسة وتضبط مخدرات بمليون و300 ألف جنيه

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").

وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليو جراما - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى). 

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

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