بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.. أكاديمية الشرطة تُنظم ندوة تثقيفية بحضور المفتى

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدرسات العليا" ندوة تثقيفية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالكلية ، بحضور فضيلة الدكتور/شوقى علام مفتى الديار المصرية ، وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف .

وقد تناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقيم الدينية السمحة (الصدق ، الأمانة ، الأخلاق ، العدل، الرحمة، العطاء الصادق، الوفاء، الإخلاص والتفانى فى العمل) كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والإستقرار .

كما أشاد بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد ..

كما أكد على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين بإعتبارها رسالة سامية ، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة ، وتعظيم روح الولاء والإنتماء ورفع الروح المعنوية .

و لاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة .





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