وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول وفاة اكثر من 1000 شخص بسبب حمى الضنك، بينهم اكثر من 100طفل، وذلك في أسوأ تفشٍ للمرض في تاريخ بنجلاديش، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بسبب أزمة المناخ إلى انتشار المرض الي جانب الإبلاغ عن المزيد من الحالات بعيدًا عن المراكز الحضرية للمرة الأولى وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتوفي بالفعل حوالى الف وسبعة عشر شخصًا من بينهم اكثر من 100 طفل بسبب مرض حمى الضنك وهو مرض ينقله البعوض مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من مائتين وثمانية الاف ، وفقًا للأرقام الصادرة عن المديرية العامة للخدمات الصحية في بنجلاديش.

ويقول العلماء إن موسم الرياح الموسمية الطويل الذي شهد درجات حرارة أكثر دفئًا مصحوبًا بهطول أمطار غزيرة غير منتظمة، خلق ظروفًا مثالية لتكاثر البعوض الذي يحمل مرض حمى الضنك وبحسب وسائل إعلام محلية فأن انتشار المرضى أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية في البلاد، وواجهت المستشفيات نقصًا في الموظفين.

وزادت بالفعل الوفيات الناجمة عن تفشي المرض بنحو أربعة أضعاف عن العام الماضي، حيث توفي العام الماضي حوالىمائين وواحد ثمانين شخصًا بسبب المرض ولكن في شهر سبتمبر فقط تم الإبلاغ عن أكثر من تسعة وسبعين وستمئة حالة إصابة وثلاثمائة وستة وتسعين حالة وفاة، وفقًا للسلطات الصحية في بنجلاديش.

ومازال هناك قلق متزايد بشأن انتشار المرض في الأشهر الباردة وفي العام الماضي، بلغت حالات حمى الضنك ذروتها في أكتوبر فقط، وتم تسجيل معظم الوفيات في نوفمبر.