مخدرات وسلاح.. حملات أمنية مكبرة في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (644) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 13 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .