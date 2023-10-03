المشدد 3 سنوات لعامل تاجر في المخدرات وقاوم السلطات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر ومقاومة السلطات وبراءة زميله.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8730 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1093 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد سمير، 29 سنة، عامل و عطية فاروق، 33 34 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بمقاومة الرائد وليد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين بالقوة والعنف باعتباره من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطهما وبسببها لمنعه من ضبطهما محرزين للجوهر المخدر.