عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل تاجر في المخدرات وقاوم السلطات

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر ومقاومة السلطات وبراءة زميله.

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قرار وزير المالية الخاص بصندوق الرعاية الصحية

روجوا عملات نقدية مقلدة.. محاكمة 3 متهمين في عابدين اليوم


صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8730 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1093 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد سمير، 29 سنة، عامل و عطية فاروق، 33 34 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بمقاومة الرائد وليد سليم معاون مباحث قسم شرطة البساتين بالقوة والعنف باعتباره من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطهما وبسببها لمنعه من ضبطهما محرزين للجوهر المخدر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قرار وزير المالية الخاص بصندوق الرعاية الصحية

روجوا عملات نقدية مقلدة.. محاكمة 3 متهمين في عابدين اليوم

اليوم الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

زوروا خطابات تخصيص بمشروعات الدولة..الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالنصب على المواطنين

320 جرام هيروين .. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل البساتين

بتهمة الخطف.. السجن المشدد 10 سنوات لسائق البساتين

تدخل لفض مشاجرة..قرار من المحكمة ضد صاحب محل بلاي ستيشن أنهى حياة زبونه

اعترف أمام المحكمة.. إحالة متهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بالعمرانية للمفتي

ترشيحاتنا

مع بداية الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

بريطانيا تحبط أوكرانيا: عفوًا لقد نفدت الأسلحة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

بيراميدز يكشف موقف إبراهيم عادل من الخضوع لعملية جراحية بعد "الجبس" ومدة غيابه

بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ