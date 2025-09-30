قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
رياضة

محمد شريف لـ زملائه: لعيبة رجالة وإن شاء الله الجاي أفضل

يارا أمين

وجه محمد شريف  لاعب الأهلي، رسالة لزملائه بعد فوز فريقه على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب محمد شريف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الحمدلله لعيبة رجالة ودة مكان النادي الطبيعي، وإن شاءالله الفترة الجاية تكون افضل من اللي فاتت، مبروك للأهلاوية”.


 

فوز الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ  بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه.

قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو اعادة ركلة جزاء الزمالك، بعدما أهدرها عبد الله السعيد وتصدي لها الشناوي، وذلك بعد ما قام أحد لاعبي الأهلي بالدخول منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

والغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عودة حكم اللقاء والتأكد من الفار ليشير عدم صحة ركلة الجزاء بعد احتساب الحكم الإسباني سيزار سوتو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعى ارتطام الكرة بيد محمود بنتايج لاعب الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء  بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم  في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 15 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 ليبقى في صدارة الدوري الممتاز.

محمد شريف الأهلي الزمالك محمد الشناوى عدي الدباغ

