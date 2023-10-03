عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل حفل علي الحجار إلى مسرح السامر بدلاً من الإسماعيلية

صدى البلد

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة قرارا بنقل حفل المطرب الكبير علي  الحجار إلى مسرح السامر بالعجوزة وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.


يقام حفل المطرب الكبير علي الحجار بمناسبة الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة والتي تقام فيه كل ربوع مصر تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور".


وكان حفل المطرب علي الحجار من المقرر إقامته غدا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بمدينة الإسماعيلية وتحديدا في قصر ثقافة الإسماعيلية. 
 

لكن عقب الأحداث المؤسفة التي طالت مديرية أمن الإسماعيلية فقد تقرر نقل الحفل إلى مسرح السامر بالعجوزة في نفس الموعد غدا الأربعاء الساعة 8 مساءا.
 

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إنتهت الجمعة الماضي من الملتقى الخامس لأفلام المحاولة وشارك في هذه الدورة 11 فيلم تسجيلي و19 فيلم روائي قصير.


ومن جانبه أعلن الفنان تامر عبدالمنعم بأن الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة هي الأخيرة تحت إدراته.


كما أعلن "عبدالمنعم" أن الناقد الدكتور نادر رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون أنه سيترأس ملتقى أفلام المحاولة بدءا من الدورة المقبلة.

الاحتفال بانتصارات أكتوبر الهيئة العامة لقصور الثقافة الإدارة المركزية للشئون الفنية انتصارات أكتوبر المجيدة المطرب على الحجار المطرب الكبير علي الحجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

بريطانيا تحبط أوكرانيا: عفوًا لقد نفدت الأسلحة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

بيراميدز يكشف موقف إبراهيم عادل من الخضوع لعملية جراحية بعد "الجبس" ومدة غيابه

بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ