نقل حفل علي الحجار إلى مسرح السامر بدلاً من الإسماعيلية

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة قرارا بنقل حفل المطرب الكبير علي الحجار إلى مسرح السامر بالعجوزة وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يقام حفل المطرب الكبير علي الحجار بمناسبة الإحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة والتي تقام فيه كل ربوع مصر تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور".



وكان حفل المطرب علي الحجار من المقرر إقامته غدا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بمدينة الإسماعيلية وتحديدا في قصر ثقافة الإسماعيلية.



لكن عقب الأحداث المؤسفة التي طالت مديرية أمن الإسماعيلية فقد تقرر نقل الحفل إلى مسرح السامر بالعجوزة في نفس الموعد غدا الأربعاء الساعة 8 مساءا.



الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إنتهت الجمعة الماضي من الملتقى الخامس لأفلام المحاولة وشارك في هذه الدورة 11 فيلم تسجيلي و19 فيلم روائي قصير.



ومن جانبه أعلن الفنان تامر عبدالمنعم بأن الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة هي الأخيرة تحت إدراته.



كما أعلن "عبدالمنعم" أن الناقد الدكتور نادر رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون أنه سيترأس ملتقى أفلام المحاولة بدءا من الدورة المقبلة.