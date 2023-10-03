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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بالشيخ زويد بعنوان القيم الحياتية والأخلاقية وأهمية العمل

ندوة بالشيخ زويد
ندوة بالشيخ زويد حول قيم العمل

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء،  ندوة بعنوان القيم الحياتية والاخلاقية واهمية العمل وذلك ضمن فعاليات الخطة المنفذة من قبل الوحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية والتوعوية للشباب. 


وقال العميد اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ان هناك الكثير من الاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الزيادة السكانية، لافتًا إلي أن الندوة ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة بسيناء وتغيير نمط الحياة بالمحافظة. 
واضاف الغندور، انه تم تنفيذ العديد من الندوات والفاعليات والانشطة التي تهدف الى توعية الشباب وتنمية المرأة السيناوية ومحاربة البطالة.
 

تحليل المشكلات:

وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة عقدت فى اطار توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مديرة برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية وتأتى ضمن خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها .
 

 

وأشار  خالد عبدالحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة إلي ان الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة الشيخ زويد تحت اشراف سعيد حسين عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وبحضور اعضاء وحدة السكان الفرعية بالمدينة اسماء سلامه مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد وايمن سليمان وناصر حسن وأماني شداد. 

وقد شارك في الندوة  ، عدد من الجهات الشريكة الشيخ ابراهيم محمود مفتش بالأوقاف وفريج حمايدة مدير الشباب والرياضة بالمدينة وسالم سلامة مدير مركز شباب الكوثر  ورسمي عابد واحمد مبارك مدير مركز شاب الشلاق وبحضور عدد ٣٠ شاب وفتاة من المقبلين على الزواج.

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الشيخ زويد ندوة القيم العمل الحياتية

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