عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيفية استخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟ ..الفرق بين بيجو 3008 و ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويبحث المواطنين المصريين علي تلك الإصدارات لما يتوافر بها من مميزات وسائل أمان متطورة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات توافره بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق بسبب عدة عوامل هامة منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

هناك عدد غير محدود من السيارات الجديدة المتوافرة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023 ، ولكن الآن اختلط الآمر علي الأشخاص المقبلين على الشراء وذلك بسبب تقارب أسعار السيارات الجديدة من فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات من بعضها البعض ، وجاءت تلك الزيادات بسبب الأزمات الطاحنة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ظهرت سيارة جاك JS2 من جديد داخل السوق المصري للسيارات ، وتنتمي JS2  موديل 2024 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتحتوي JS2 علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الي أنها تعود الي الأسواق بتصميم أنيق ومميز يناسب جميع فئات المجتمع ، وتحتوي علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ووسائل الأمان المتطورة .

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من مختلف فئات السيارات منها السيدان و الهاتشباك و الكروس أوفر و الـ SUV موديل 2023 ، ولكن دائما ما يبحث المواطنين عن سيارات عائلية تحتوي علي عدد كبير من المقاعد لتستوعب جميع أفراد العائلة وتساعدهم علي التنقل والتنزه بسهولة.

خلال فصل الخريف يحدث الكثير من التغيرات الجوية، وتظل حالة الأرصاد الجوية غير مستقرة حتى قدوم فصل الشتاء ، وبالتالي يمكن أن تتعرض عدة مناطق لهطول أمطار مفاجأة ، وذلك نتيجة التغيرات الجوية التي تحدث خلال فصل الخريف .

تأخر طرح سيارة تسلا سايبر تراك " Cybertruck "، حيث كان من المفترض أن تسلم للزبائن مع مرور نهاية شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة الي أن تأخر تسليم سايبر تراك طرح الكثير من التساؤلات ، وأثار الكثير من المخاوف .

كيا سيراتو 2024 بيجو 3008 ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 جاك JS2 جاك JS2 الرياضية ميتسوبيشي اكسباندر 2023 فصل الخريف تسلا سايبر تراك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| اركب هاتشباك بـ65 ألف جنيه.. سعر أصغر عربية كهربائية في العالم.. 5 مركبات SUV بمليون جنيه

أخبار السيارات| المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة السيارة.. مقارنة بين سيتروين C3 و أوبل كورسا الهاتشباك 2024

أخبار السيارات | كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" بهذا السعر.. فرق 100 ألف جنيه في سعر هيونداي أكسنت RB.. عربيات زيرو تبدأ من 420 ألف جنيه

أخبار السيارات |عربة جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

أخبار السيارات| مقارنة بين تويوتا فورتشنر وسكودا كودياك موديل 2023.. أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر

أخبار السيارات| هيونداي وكيا يخفضان أسعار السيارات.. كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة

أخبار السيارات| سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد.. فيات 600e الكهربائية تطرح بالأسواق

أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر..سيارات عائلية تبدأ من 560 ألف جنيه..بـ125 اشتر "رنج روفر" الغلابة

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

تحولها إلى أفغانستان.. رئيس جيبوتي يحذر من خطوة الاتحاد الأفريقي في الصومال

رئيس الوطنية للانتخابات يبحث مع وزير الخارجية الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة وغرامة ربع مليون| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ