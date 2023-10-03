لماذا تأخرت تسلا في طرح سيارة "سايبر تراك" الجديدة؟

تأخر طرح سيارة تسلا سايبر تراك " Cybertruck "، حيث كان من المفترض أن تسلم للزبائن مع مرور نهاية شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة الي أن تأخر تسليم سايبر تراك طرح الكثير من التساؤلات ، وأثار الكثير من المخاوف .

سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية

سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية

كمان أن سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية لا تشبه أي سيارة أخري تسير علي الطريق لأنها تظهر بشكل

مثلث الأضلاع ، وتم صناعة تصميمها الخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وبها زجاج أمامي عملاق ، ومقاومة للرصاص .

سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية

سيارة تسلا سايبر تراك " Cybertruck "كان مقرر لها الانطلاق في عام 2021 ، ولكن تأخر الإعلان عنها حتي الآن ، وذلك زاد من الضغط علي شركة تسلا ، وزاد أيضا من فترة تأجيل انطلاق السيارة .

وحتي الآن لم يصدر أي معلومات عن أسعار السيارة الكهربائية الجديدة ، ومن الممكن أن تبدأ الشركة في تسليم الشاحنة الكهربائية الجديدة في وقت لاحق من هذا العام .

سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية

وحتي الآن تلقت شركة تسلا ما لا يقل عن نصف مليون طلب من أجل حجز سيارة سايبر تراك " Cybertruck " البيك أب الكهربائية منذ عام 2020 .

سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية

علاوة علي ذلك فإن تأخر الشركة في تسليم سيارات سايبر تراك " Cybertruck سيجعل العملاء يتجهون الي خيار أخر من السيارات بسبب طول فترة الانتظار .