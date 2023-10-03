لماذا تأخرت تسلا في طرح سيارة "سايبر تراك" الجديدة؟

تأخر طرح سيارة تسلا سايبر تراك " Cybertruck "، حيث كان من المفترض أن تسلم للزبائن مع مرور نهاية شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة الي أن تأخر تسليم سايبر تراك طرح الكثير من التساؤلات ، وأثار الكثير من المخاوف .
كمان أن سيارة تسلا سايبر تراك البيك أب الكهربائية لا تشبه أي سيارة أخري تسير علي الطريق لأنها تظهر بشكل
مثلث الأضلاع ، وتم صناعة تصميمها الخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وبها زجاج أمامي عملاق ، ومقاومة للرصاص .
سيارة تسلا سايبر تراك " Cybertruck "كان مقرر لها الانطلاق في عام 2021 ، ولكن تأخر الإعلان عنها حتي الآن ، وذلك زاد من الضغط علي شركة تسلا ، وزاد أيضا من فترة تأجيل انطلاق السيارة .
وحتي الآن لم يصدر أي معلومات عن أسعار السيارة الكهربائية الجديدة ، ومن الممكن أن تبدأ الشركة في تسليم الشاحنة الكهربائية الجديدة في وقت لاحق من هذا العام .
وحتي الآن تلقت شركة تسلا ما لا يقل عن نصف مليون طلب من أجل حجز سيارة سايبر تراك " Cybertruck " البيك أب الكهربائية منذ عام 2020 .
علاوة علي ذلك فإن تأخر الشركة في تسليم سيارات سايبر تراك " Cybertruck سيجعل العملاء يتجهون الي خيار أخر من السيارات بسبب طول فترة الانتظار .