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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 200% .. تسلا تتصدر المبيعات الشهرية في أوروبا

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

لا تزال مبيعات سيارة تسلا موديل Y قوية في جميع أنحاء أوروبا، لدرجة أنها في طريقها لتصبح السيارة الجديدة الأكثر مبيعًا في القارة للشهر الخامس من هذا العام.

وتشير بيانات المبيعات الأولية من Dataforce إلى أن تسلا باعت ما مجموعه 19,725 سيارة من طراز Y في جميع أنحاء أوروبا في أغسطس، ويمثل هذا زيادة كبيرة بنسبة 189٪ مقارنة بالوحدات التي تم بيعها في أغسطس من العام الماضي والبالغ عددها 6817 وحدة، وهو أكثر بكثير من العدد الذي تم بيعه في يوليو 2023 حيث كان في المرتبة 17 الأكثر مبيعًا في أوروبا.

تسلا موديل Y

ويعني الطلب القوي على الطراز Y طوال عام 2023، أنها السيارة الجديدة الأكثر مبيعًا في أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وفي الواقع، تم بيع حوالي 151.191 وحدة في أوروبا في الفترة من يناير إلى أغسطس، مما يضع الطراز Y أعلى قليلاً من داسيا سانديرو مع 148.080 وحدة مباعة، و فولكس فاجن تي روك في المركز الثالث مع 138.302 وحدة.

وارتفعت مبيعات تسلا بنسبة 198.3% في جميع أنحاء أوروبا على مدار عام 2023، متجاوزة بسهولة سيارتي سانديرو و تي روك اللتين تمتعتان بزيادات في المبيعات بنسبة 19.2% و20.7% على التوالي.

وأثبتت مبيعات السيارات الجديدة في جميع المجالات في أوروبا قوتها هذا العام. وفي الواقع، كانت سيارة بيجو 208 هي السيارة الوحيدة من بين 17 سيارة الأكثر مبيعًا التي سجلت انخفاضًا في حجم المبيعات في عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 6.7%. 

وبالمقارنة، قفزت مبيعات رينو كليو بنسبة 57.7% إلى 123,134 وحدة، وارتفعت مبيعات فولكس فاجن تيجوان بنسبة 33.6% إلى 113,150 وحدة، وارتفعت مبيعات سكودا أوكتافيا بنسبة 59.7% إلى 99,706 وحدة، وارتفعت مبيعات تويوتا ياريس كروس بنسبة 38.1%، لتصل إلى 110,446 وحدة.

كما شهدت نماذج أخرى مختلفة زيادة كبيرة في الطلب هذا العام، وعلى سبيل المثال، قفزت مبيعات فولكس فاجن ID.4 بنسبة 82.7% من 29,811 إلى 54,479 بينما ارتفعت مبيعات داسيا جوجر أيضًا بنسبة 79.6% من 30,640 إلى 55,038 وحدة مباعة.

تتوقع Auto News أن تقفز مبيعات تسلا موديل إلى أعلى هذا الشهر حيث تتمتع الشركة عادةً بأقوى مبيعاتها في الشهر الأخير من كل ربع مالي.

اوروبا تسلا تسلا موديل Y داسيا سانديرو سانديرو

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