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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و650 ألف جنيه | تفاصيل

سيارة مجانية من تسلا
سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و 650 ألف جنيه

أعلنت شركة تسلا إحدى كبريات شركات صناعة السيارات الكهربائية، عن منح سيارة مجانية قيمتها تصل إلى مليون و650 ألف جنيه لأي عميل لشركة تسلا يمكنه إقناع صديق له من أجل شراء سيارة تسلا جديدة.

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و 650 ألف جنيه 

تسلا تكشف عن السيارة رقم 5 ملايين في تاريخها

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و 650 ألف جنيه 

ويشمل ذلك القرار عمال شركة تسلا بالولايات المتحدة ، ويظل عرض الحصول على سيارة مجانية من تسلا الكهربائية من طراز Model 3 Performance ، والتي تصل قيمتها إلى 53.240 دولارا، أي ما يعادل مليون و650 ألف جنيه، حتي يوم 30 سبتمبر الجاري.

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و 650 ألف جنيه 

جدير بالذكر أن شركة تسلا الكهربائية تتطلع إلى تحقيق عدد كبير من المبيعات الخاصة لسيارتها، ولكن بهوامش ربح أقل، وذلك بعد تقليل تسلا لبرنامج الترويج الخاص بسيارتها الكهربائية.

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