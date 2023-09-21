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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن السيارة رقم 5 ملايين في تاريخها

تسلا تكشف عن السيارة
تسلا تكشف عن السيارة رقم 5 مليون في تاريخها

أعلنت شركة تسلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها قامت للتو ببناء سيارتها رقم 5 ملايين، وهو إنجاز هائل للشركة التي سرعان ما أصبحت رائدة في مجال السيارات الكهربائية وأصبحت الآن تتربع على عرش صناعة السيارات الكهربائية.

تسلا تكشف عن السيارة رقم 5 مليون في تاريخها

ارتفعت شعبية سيارات تسلا على مدى السنوات الثلاث الماضية بفضل تشكيلة العلامة التجارية المتنامية باستمرار. في الواقع، استغرقت تسلا اثني عشر عامًا طويلًا لبناء أول مليون سيارة، وهو الرقم الذي حققته في مارس 2020. 

و ارتفع الإنتاج منذ ذلك الحين، حيث تجاوز علامة 2 مليون في أقل من 18 شهرًا، ليصل إلى 3 ملايين في 11 شهرًا. ثم تجاوزت 4 ملايين مركبة تم تصنيعها بعد سبعة أشهر فقط. ومنذ ذلك الحين، استغرق الأمر 6.5 أشهر حتى تتمكن تسلا من بناء سيارتها رقم 5 ملايين.

تسلا تكشف عن السيارة رقم 5 مليون في تاريخها

تكشف صورة تمت مشاركتها على موقع Weibo بواسطة تسلا أن السيارة رقم 5 مليون التي تنتجها الشركة كانت من طراز Model 3 المحسّن والمطلي باللون الأبيض، وقبل أقل من أسبوعين، احتفل مصنع تسلا الصيني ببناء سيارته رقم 2 مليون، وهو رقم مذهل بالنظر إلى أن الإنتاج في الموقع بدأ فقط في أواخر عام 2019. 

وتدرج تسلا المصنع الصيني رسميًا على أنه يتمتع بقدرة سنوية تزيد عن 750 ألف مركبة ولكن في في الواقع، يُعتقد أنه أقرب إلى مليون وحدة، مما يجعله أكبر موقع إنتاج لشركة تسلا.

تسلا السيارات الكهربائية Model 3 Model السيارات

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