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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد ورنا رئيس..

لعرضه في عيد الحب.. تغيير اسم فيلم "المكلكعين" إلى "أسود ملون"

رنا رئيس ومنة عرفة
رنا رئيس ومنة عرفة

انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد أسود ملون خلال الفترة الماضية، حيث كان يحمل العمل في البداية اسم المكلكعين، لكن الشركة المنتجة قررت تغييره.

وقال أحمد سمير، منتج الفيلم في بيان صحفي إنهم انتهوا أيضًا خلال الفترة الماضية من عمليات المونتاج والمكساج، حيث من المقرر عرض الفيلم في عيد الحب المقبل.

أسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

 

ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية Wedding Planner ضمن الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل "ملف سري" وتم عرضه موسم رمضان 2022 بطولة هاني سلامة، عائشة بن احمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي وعدد كبير من نجوم الفن وإنتاج فنون مصر.

بيومي فؤاد رنا رئيس محمود حافظ منة عرفة صبا الرافعى

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