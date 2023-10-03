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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز مبادرتي استثمر صحتك واحمي أسرتك للمتطوعين بصندوق الإدمان بمسابقة للأمم المتحدة

صدى البلد

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المسابقة الإقليمية تحت عنوان  " شارك بالتأثير" لدعم المبادرات الشبابية للوقاية من الإدمان في إطار البرنامج الإقليمي "أثر الشباب" والمنفذ بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو مشروع تموله وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، يشمل عدداً من دول المنطقة منها "الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية" ويهدف إلى تعزيز صمود الشباب وتمكينهم في مواجهة ظواهر إدمان المخدرات والجريمة والعنف، من خلال دعم المبادرات الشبابية .

 

 

"شارك بالتأثير" مبادرة من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية في دول " مصر ،والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان" من تطوير مبادرات مبتكرة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على تخطي الصدمات والصمود في مواجهة المخدرات، والعنف، والجريمة، والفساد وتوفير بدائل اجتماعية واقتصادية لذلك  ،ويشترط أن تكون المبادرة مبتكرة وجديدة، وتشمل على البرامج الفنية والتكنولوجية والرياضية والتعليمية والتوعوية والتنموية وتمكين الشباب والدعاية والبرامج الوقائية أو العلاجية، أو أي برامج شبابية إبداعية تركز على المواضيع الرئيسية ذات الاهتمام للشباب .


وفازت مبادرات المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ،في المسابقة وحصلت " ولاء سعد" رئيس وحدة التطوع للصندوق بمحافظة أسوان على جائزة المسابقة المادية وشهادة تقدير من مكتب الأمم المتحدة ،عن مبادرة " احمى أسرتك " والتي تهدف الى تعزيز قدرات ومهارات المرأة في المجتمع القروي بمحافظة أسوان للتصدي لخطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة من خلال تدريب الفتيات من سن  20 الى 30 عاما على كيفية التعامل في مواجه  مشكلة المخدرات ،كما فازت المتطوعة  "إيمان شهير" عضو رابطة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة أسيوط فى المسابقة  عن مبادرة " استثمر صحتك" الابتكارية وتهدف الى حماية الفئات المعرضة للإدمان من تعاطى المخدرات والعنف والجريمة من خلال تنفيذ أنشطة إبداعية سواء كانت أنشطة رياضية أو الرسم وأعمال مسرحية " فن الحكي "  ومساعدة المرضى في التقدم للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،حيث يتيح كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

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