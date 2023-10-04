يقدم الشيف حسام ابراهيم طريقة عمل صينية سردين فى الفرن سهلة وسريعة وبمذاق لا يقاوم.



طريقة عمل صينية السردين في الفرن



كيلو سردين بلدي

أربع ثمرات طماطم مقطع حلقات

عدد 2 بصل مقطع حلقات

ثلاث ثمرات فلفل رومي مقطع حلقات

عصير 3 حبيات ليمون

ملح، كمون

ربع كوب صغير خل

ربع كوب صغير زيت

ثلاث فصوص ثوم مفروم



طريقة تحضير صينة السردين في الفرن



يتم تنظيف سمك السردين جيداً

يوضع سمك السردين في صينية

يتم دعك البصل مع الملح والكمون جيداً ثم يوضع مع السردين ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك ترص حلقات الفلفل الرومي والطماطم فوق السردين ويرش عليهم عصير الليمون، الخل، الزيت، يوزع الثوم المفروم في الصينية.

ممكن تقطيع ليمونة واحدة حلقات وترص على وجه الصينية.

توضع الصينية على نار هائة وتغطى إلى أن تتم التسوية.

توضع الصينية بعد ذلك في الفرن تحت الشواية إلى أن يصبح لونها ذهبي.