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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم Golda| نصر أكتوبر بعيون المنهزمين.. هل تنتظر هيلين ميرين أوسكار جديدة؟

Golda
Golda

طرح فيلم جولدا  Golda في دور العرض الأمريكية، وعدد من السينمات الأوروبية المحدودة منذ أيام، وهو عمل مقتبس أحداثه من قصة حقيقة عن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، عن نصر أكتوبر 1973 ولكن بعيون المنهزمين. 

 

فيلم Golda يركز على جانب درامي في شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير التي اندلعت حرب أكتوبر أثناء تواجدها في منصبها الحساس. 

 

 

يوضح الفيلم حالة الجانب الإسرائيلي أثناء اندلاع حرب أكتوبر في عيد الغفران، ويرصد حالة الهلع والصدمة التي انتابتهم من مفاجأة الرئيس الراحل أنور السادات، بمساعدة الرئيس السوري حافظ الأسد.

 

الأمر الملحوظ في فيلم Golda أن المنتج يهودي الأصل، أبرز علامات الصدمة وأحداث الانهزام التي شهدتها إسرائيل نتيجة لما حدث.

 

 

تدور أحداث فيلم Golda حول تفاصيل خاصة بالسيدة الوحيدة التي تولت رئاسة وزراء إسرائيل، وكانت حائط صد قوي ورأي حكيم في الحكومة التي هزتها هجمات الجيش المصري في السادس من أكتوبر. 

 

أبرز فيلم Golda بشكل واضح قضية جدلية، من المنظور الإسرائيلي، حيث زعم الفيلم أشرف مروان كان عميلا مزدوجا، وأنه أخبر الجانب الإسرائيلي بموعد قيام الحرب، لكن جولدا ومن حولها شككوا في الأمر.

 

 

هزيمة إسرائيل 

يبرز الفيلم لحظات الهزيمة بتسجيلات من أرض الواقع، وإحباط الجيش المصري والرئيس السادات لكل محاولاتهم للعودة، واستغلال نفاد الذخيرة المصرية، وفشلهم في ذلك. 

 

كما يستعرض أيضا الضغوط التي قامت بها جولدا مائير على الجانب الأمريكي للحصول على مساعدات ساهمت بشكل كبير في الإبقاء على تل أبيب مكانها، وسط تكهنات باحتمالية وصول الجيش المصري إلى الكيان الصهيوني. 

 

صدمة موشيه ديان 

لم يجمل فيلم Golda هزيمة أكتوبر، لكن أبرز مخططات المصريين والسوريين ونجاحهم في عبور القنال وحماية دفاعاتهم، وبسالة جنود الجيش المصري في الحفاظ على مكتسبات الحرب، لدرجة انهيار موشيه ديان ومروره بصدمة عصبية مما حدث. 

 

فيلم Golda الذي تقوم ببطولته ممثلة هوليوود المخضرمة هيلين ميرين، أبرز استعدادها الكبير لتقديم شخصية صعبة، فمثلما كانت حكيمة سياسيا، لم تكن جولدا حكيمة بشكل شخصي، وأضرت صحتها كثيرا بعادة التدخين السيئة لدرجة إصابتها بأورام في ظل الحرب، ورفضتها تلقي العلاج. 

 

هيلين ميرين وطريق الأوسكار 

حصلت هيلين ميرين التي تبلغ من العمر 78 عاما، على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2007 عن تجسيد شخصية الملكة إليزابيث في فيلم The Queen، ومن المتوقع أن يضعها Golda في نفس القائمة مرة أخرى هذا العام.

Golda Golda Meir فيلم Golda هيلين ميرين الأوسكار

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