جامعة حلوان تبحث التعاون مع نظيرتيها «الجفرة» و«إفريقيا» الليبيتين.. وقنديل: نعمل على تبادل الخبرات وإنشاء برامج دراسية جديدة

رئيس جامعة حلوان: نبحث آليات التعاون مع جامعات أجنبية

نائب رئيس الجامعة: بروتوكولات التعاون المشترك تعمل على تبادل الخبرات

جامعة حلوان تبحث سبل التعاون مع جامعتي الجفرة وأفريقيا بليبيا

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها؛ لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وكشف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل علي عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر و سوق العمل .

وأضاف قنديل أن خطة البروتوكولات تؤدي إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية ، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الأساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن بروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية هي خطوة لرفع مكانة الجامعة الدولية ورفع تصنيفها الدولي وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة .

ومن جهته، قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة، إن توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة يأتي من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ما يسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة باعتباره فرصة لتبادل الخبرات وتوفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات تكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

ولفت إلى أن جامعة حلوان تحرص خلال هذه البروتوكولات على تطوير قطاع البحث العلمي والعمل على تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الأجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين و تحقيق اهداف التنمية

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافي الليبي إسماعيل الهادي، ووفد جامعتي الجفرة وإفريقيا، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك.

وبحث الجانبان، التعاون لإنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين، والأستاذة فريدة محمد، أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانب الوفد الليبي، حضر كلا من الدكتور يوسف أبو بكر رئيس جامعة الجفرة، الدكتور محمد عبد القادر رئيس جامعة إفريقيا، محمد رحيل الكاتب العام، سليمان صالح رئيس اتحاد الجامعات الخاصة بدولة ليبيا، ناصر محمد ميلاد.