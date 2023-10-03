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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب يحدد أولويات أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب

كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد فوزه برئاستها بالتزكية خلال انتخابات اللجان النوعية التي جرت اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب فوزه للمرة الرابعة، إن اللجنة ستركز علي مناقشة التشريعات والموضوعات التي من شأنها دعم وتأهيل الشباب المصري وتطوير الرياضة المصرية لمواكبة الجهود المبذولة من الدولة المصرية برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد أجيال مؤهلة للقيادة وتولي المسؤولية في الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بدعم الابطال الرياضيين والاهتمام بهم، ستكون علي رأس أولويات عمل اللجنة ، حيث ستعقد اللجنة عدد من الاجتماعات مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ، والاتحادات الرياضية المختلفة للتعرف علي خطتهم لدعم الابطال الرياضيين.

وأضاف أن قانون الرياضة الذى انتهت منه اللجنة  خلال دور الانعقاد الماضي، يأتي ضمن أولويات عمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد، ولم يتبقي سوي اجتماعين سيتم خلالهما  التصويت علي  القانون ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن القانون الحالي يوجد به خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول اي افضل الطرق لتذليل  عقابات مراكز التحكيم والاستثمار ، قائلا : لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون .

وعن الجانب الرقابي  أوضح رئيس لجنة الشباب، أن أجندة عمل اللجنة تتضمن العديد من طلبات الإحاطة بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية ،فضلا عن قيام اللجنة بتنظيم عدد من  الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات  للوقوف علي مشكلات الشباب  والعمل علي حلها.

واختتم تصريحاته، قائلا "كل الشكر والتقدير لزملائي النواب فى لجنة الشباب والرياضة لثقتهم الغالية..ارجو الله ان اكون عند حسن الظن وان نستطيع جميعا بذل الجهد لتقديم افضل ما نستطيع".

الشباب قانون الرياضة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب انتخابات

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