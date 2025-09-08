«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

أذيعت، أمس، كلمة للأب القس فيلوباتير نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة العباسية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

حساب آخر الأيام

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأخير من السنة القبطية، وموضوع إنجيله وهو "حساب آخر الأيام" في إنجيل معلمنا متى والأصحاح الرابع والعشرين، وأشار إلى أهمية وضرورة الاستعداد ليوم الدينونة، بأن تكون حياتنا على الأرض مقدسة، وأن نُثبّت أعيننا على الأبدية، "هُوَذَا مَسْكَنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ، وَهُوَ سَيَسْكُنُ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا، وَاللهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلهًا لَهُمْ" (رؤ ٢١: ٣).