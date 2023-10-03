لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحل اليوم ذكرى إعلان الزعيم الكوبي فيدل كاسترو تخلي تشي جيفارا عن جنسيته الكوبية ومغادرته كوبا لمحاربة القوى الإمبراطورية خارج حدود البلاد.

مغادرة جيفارا كوبا

في عام 1965، غادر جيفارا كوبا بهدف التحريض على الثورات الفاشلة الأولى في الكونغو كينشاسا، وبعدها في محاولة أخرى في بوليفيا حيث تم القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بمساعدة القوات البوليفية وتم إعدامه.

جيفارا

بدأت علاقة الزعيم الكوبي والثائر الأسطوري جيفارا خلال فترة منفاهما في أمريكا والمكسيك. التقى كاسترو بالثائر الشهير جيفارا الذي ساعد فيما بعد في الإطاحة بحكومة باتيستا والاستيلاء على الحكم في كوبا وإعلان النظام الشيوعي هناك.

كتاب السجل الأسود لأمريكا

ووفقًا لكتاب "السجل الأسود لأمريكا (ص 227)" للدكتور عصام عبد الفتاح، سافر جيفارا إلى المكسيك بعد تحذير السفارة الأرجنتينية له بأنه مُطلوب من قبل المخابرات الأمريكية، وهناك التقى "راؤول كاسترو" المنفى مع أصدقائه الذين كانوا يُحضرون للثورة وينتظرون خروج "فيدل كاسترو" من سجنه في كوبا.

جيفارا

بعد الهجوم الفاشل على ثكنة مونكادا في سانتياغو دي كوبا، لجأ كاسترو ورفاقه إلى المكسيك. ولم يمضِ وقت طويل بعد خروج فيدل كاسترو من السجن حتى قرر جيفارا الانضمام للثورة الكوبية. في البداية، رأى كاسترو أنهم في حاجة إليه كطبيب بدلاً من ثائر، لكنه تحول فيما بعد إلى أسطورة ورمز ثوري خالد. سويًا، أشعل الاثنان الثورة ضد نظام حكم باتيستا الاستبدادي، وتمكنوا من الإطاحة به في عام 1959.

قاد كاسترو رجال الثورة في تحرير العاصمة الكوبية هافانا، وأسقطوا الديكتاتور الذي كان يدعمه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باتيستا وأتباعه.

جيفارا

دخل الثوار كوبا على متن قارب، وكان عددهم 80 رجلاً فقط، وتبقى منهم 10 رجال فقط، بمن فيهم كاسترو وأخوه راؤول وجيفارا وفى تلك الأثناء اكتسب جيفارا لقب "تشى" الأرجنتينى، وتزوج زوجته الثانية "إليدا مارش" وأنجب منها أربعة أبناء بعد أن طلق زوجته الأولى.