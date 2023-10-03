وزير الرياضة يهنئ ريماس خليل لتأهلها إلى أوليمبياد باريس

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للرماية ولاعبة المنتخب الوطني ريماس خليل، بعد تأهلها إلى أوليمبياد باريس.



وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني صاحبة الـ 17 عامًا ريماس خليل، إلى أوليمبياد باريس بعد إحرازها الميدالية الفضية في منافسات 10 أمتار بندقية سيدات، بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المُسدس والبندقية، المقامة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميًا ورامية من 15 دولة إفريقية، وهي البطولة المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.



كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، الرامية مي مجدي لحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات 10م بندقية ضغط هواء سيدات.